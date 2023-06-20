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В Самаре дома с 4,5 тыс. жителей остались без холодной воды

Жители 21 многоквартирного дома остались без холодной воды в Советском районе Самары во вторник днем. Это произошло из-за утечки на трубопроводе холодного водоснабжения на ул. Аэродромная, 109, в 12:10 (MSK+1), сообщает ГУ МЧС Самарской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В зону отключения попали свыше 4,5 тыс. человек. В их числе оказался 901 ребенок.

Сети, на которых произошла утечка, курирует ООО «Самарские коммунальные системы». Водоснабжение должно быть восстановлено в 20:00.

Ранее в районе Самарской областной детской клинической больницы им. Ивановой произошла коммунальная авария. Из-за этого ограничили движение транспорта. Прокуратура занялась расследованием ситуации.

Георгий Портнов

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