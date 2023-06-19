Из бюджета Петербурга выделят почти два миллиарда на выплаты для детей-инвалидов

Из городского бюджета выделят 1,94 млрд руб. на социальные выплаты семьям с детьми-инвалидами. Соответствующее поручение дал губернатор Петербурга Александр Беглов, рассказали 19 июня в пресс-службе Смольного.

Речь идет о льготных выплатах, которые будут направлены семьям для улучшения жилищных условий. По словам господина Беглова, это позволит избавиться от очереди за выплатой для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

По словам Смольного, размер льготы составит 10 млн руб. Всего в рамках программы около 200 семей смогут приобрести жилье, заключили в правительстве.

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