«Знакомые с советскими игрушками разглядят в новинке юлу»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об обновленной портативной колонке от Louis Vuitton в серебряном цвете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton

Французский дом моды Louis Vuitton почти 170 лет в индустрии люкса, и чуть больше пяти лет бренд выпускает собственную линейку потребительской электроники Horizon. В этом перечне уже есть смарт-часы, беспроводные наушники и беспроводная же аудиоколонка. Последняя — Light Up Speaker — до недавнего времени была представлена единственной моделью в черном цвете. Теперь же вендор анонсировал продажи версии в серебряной расцветке.

Люди, знакомые с игрушками советского времени, разглядят в новинке детскую юлу. И не сильно ошибутся, как и знатоки Louis Vuitton, которые наверняка в этом килограммовом изделии диаметром 18 см и высотой 14 см из нержавеющей стали, со стеклянными элементами и кожаными вставками распознают одну из моделей сумочек Louis Vuitton — Toupie, то есть с французского «волчок».

А чтобы сомнений относительно принадлежности и наследственности не осталось ни у кого, дизайнеры украсили колонку фирменным узором — монограммой: ромб с четырехконечной звездой, его инверсия, четырехлепестковый цветок, помещенный в круг, а также инициалы LV. Все это дополняется парой десятков светодиодов, которые тоже высвечивают название бренда и элементы монограммы разными цветами в такт музыке.

Инженеры укомплектовали новинку парой динамиков высокой частоты с диаметром три четверти дюйма, а также трехдюймовым сабвуфером. Колонка выдает звук в диапазоне от 59 Гц до 19 кГЦ с максимальной мощностью 91 дБ SPL на расстоянии 1 м. Для управления предусмотрены сенсорные кнопки, физический регулятор громкости и три микрофона. К внешним устройствам Horizon Light Up Speaker может подключаться с помощью Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, технологий AirPlay, Qplay и мобильного приложения.

Если расположить новинку Louis Vuitton на док-станцию, то она будет проигрывать музыку на 360 градусов. При установке на бок, на прорезиненные ножки, колонка автоматически переключается в однонаправленное звучание. Заявленная производителем автономность — в районе 15 часов. Время зарядки — полтора часа.

Кроме док-станции владелец Horizon Light Up Speaker найдет в комплекте универсальный адаптер на шесть штекеров, пару кабелей USB-C (на 1 и 3 м), съемный кожаный ремешок для запястья и дорожный чехол. По стоимости новый гаджет Louis Vuitton удобно сопоставить с гарнитурой Vision Pro от Apple. Колонка вышла дороже на $100.