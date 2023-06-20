ДОМ.РФ предложил свой стандарт секьюритизации для совершенствования обмена ипотечными данными

ДОМ.РФ предложил использовать подходы, используемые для проведения сделок секьюритизации для стандартизации обмена данными на ипотечном рынке. Инициатива, озвученная на площадке Ассоциации ФинТех (АФТ), может лечь в основу отраслевого стандарта обмена данными (СОД) в ипотечно-жилищной сфере после проработки с банковским сообществом.

Стандарт от ДОМ.РФ включает в себя концептуальную модель данных, словарь бизнес-терминов с набором справочников, требования к качеству данных, комплекс форматных и логических контролей.

«Ипотека — один из самых сложных продуктов. На всем жизненном цикле ипотечного актива — от заявки на оформление кредита до погашения — задействовано много различных участников. Стандартизация этого огромного количества данных — основа эффективного взаимодействия при организации выпуска ипотечных ценных бумаг. На основе опыта стандартизации ДОМ.РФ и экспертизы сообщества при поддержке АФТ мы предлагаем сформулировать предложения по утверждению стандарта на уровне регулятора. Принятие единого стандарта позволит минимум на 30% увеличить операционную эффективность, повысить скорость принятия решений и снизить транзакционные издержки», — сказал директор по ИТ и цифровой трансформации Николай Козак.

Стандарт обмена данных от ДОМ.РФ для целей секьюритизации используют многие банки. Среди них — Газпромбанк, Росбанк, Абсолют Банк, Металлинвестбанк и другие. С применением системы ДОМ.РФ было секьюритизировано более 179 тыс. ипотечных кредитов.

«На площадке Ассоциации ФинТех прошло обсуждение с крупнейшими игроками ипотечного рынка бесшовного цифрового клиентского пути и механизмов взаимодействия. Долгое время стандартизации уделялось недостаточно внимания, но учитывая сложность и специфику ипотечного кредитования, а также количество данных и участников процесса, цифровизация клиентского пути невозможна без внедрения стандартов. Опыт и экспертиза ДОМ.РФ позволили в кратчайшие сроки предложить отраслевой стандарт обмена», — отметил заместитель генерального директора Ассоциации ФинТех Дмитрий Ищенко.

Сбор предложений и рекомендаций от участников сообщества планируется завершить до конца июня 2023 года.

«Одной из ключевых задач для развития рынка ипотеки является повышение технологичности и масштабируемости процессов секьюритизации. Единый отраслевой стандарт обмена данными упрощает автоматизацию обработки и хранения данных об ипотечных кредитах и ипотечных облигациях. Переход на него дает возможность банкам подключиться к Цифровой платформе ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ, которая позволяет делать выпуски ипотечных облигаций быстрее и проще, а их сервисное сопровождение удобнее. Предлагая цифровые решения, мы помогаем банкам наращивать объемы секьюритизации для поддержки устойчивого роста объемов ипотечного кредитования», — отметила директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина.

Справка: Ипотечный агент ДОМ.РФ — крупнейший эмитент корпоративных облигаций по итогам 2021–2022 гг. С 2016 года им размещено 56 выпусков стандартизированных ипотечных облигаций объемом более 1,7 трлн рублей. Ассоциация ФинТех учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка как межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. В состав АФТ входят: Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Национальная система платежных карт (НСПК), КИВИ Банк, Ак Барс Банк, Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ДОМ.РФ, Московская Биржа, Страховой Дом ВСК; ассоциированные члены: Совкомбанк, ПСБ, РНКО «Платежный центр», МТС, Ростелеком, Росбанк, Почта Банк, Абсолют Банк, АльфаСтрахование, «Капитал Лайф», Московский кредитный банк, Кредит Европа Банк (Россия), Банк Русский Стандарт, Банк Синара, Яндекс, Ингосстрах, YADRO, Atomyze, Центр Инвест, ОТП Банк.

Предоставлено АО «ДОМ.РФ»

ООО «Р.И.М. ПН»