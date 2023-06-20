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Коммерсантъ FM
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Небезусловное будущее

Дмитрий Гронский — об электротранспорте

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о плюсах и минусах электрокаров.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

На днях видел Tesla, на которую хозяин в шутку приклеил стикер со словами «Это электромобиль. Как электробус, только автомобиль» — такой привет дептрансу Москвы, который пропагандирует экологически чистый транспорт, нанося на автобус надписи чуть ли не метровыми буквами, что этот экземпляр не привязан к контактной сети, питается от батареи на крыше и так далее.

В том, что электрическим должен стать именно муниципальный транспорт, ни у кого сомнений нет, ибо преимущества здесь очевидны: речь идет о крупных транспортных средствах, у которых, будь они оснащены двигателями внутреннего сгорания, и углеродный след остается соответствующий, и при движении по графику проще спланировать время зарядки, которая у тебя есть в автобусном парке. Но так ли очевидна необходимость сделать электромобилями и весь частный транспорт?

На эту тему любопытную статью для газеты The Guardian написал Роуэн Аткинсон — тот самый Мистер Бин. Если персонаж производит впечатление клинического идиота, то сам актер весьма неглуп и успешен. В его личном гараже есть не только Rolls-Royce, Bentley и даже McLaren, но и электромобили, причем давно.

Так вот, его главный аргумент против поголовного внедрения электромобильности — это литий-ионная батарея. При ее производстве вред природе чуть не вдвое больший, чем при производстве двигателя внутреннего сгорания. Она тяжелая, так что значительная часть мощности электромобиля идет на перемещение в пространстве не пассажиров, а самой этой батареи. И самое главное — служит такая батарея не больше десяти лет, и пока не придумано дешевых и экологически безопасных способов ее утилизации. Из всего этого господин Аткинсон делает вывод, что за электромобилями безусловное будущее, но это будущее еще не наступило.

В Великобритании уже с 2030 года планируется ввести запрет на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Аналогичные меры планируются и в континентальной Европы. У нашей страны, выбравшей свой особый путь, есть шанс не повторить этих ошибок.

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