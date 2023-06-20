Дело о ДТП с пьяным депутатом Заксобрания Ульяновской области дошло до суда

Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего депутата Законодательного собрания Ульяновской области Дмитрия Алексеева. Ему инкриминируется нарушение лицом в состоянии алкогольного опьянения ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

«Следователем Следственного комитета России собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 16 апреля текущего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Skoda Kodiaq при повороте на ул. Тельмана в Карсунском районе не уступил дорогу машине «ВАЗ-21074», которая ехала во встречном направлении. В результате аварии получили травмы и были госпитализированы 23-летний водитель и 19-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

Георгий Портнов