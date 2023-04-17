Ульяновский депутат попал в ДТП в состоянии опьянения

Депутат Законодательного собрания Ульяновской области Дмитрий Алексеев попал в ДТП в состоянии опьянения. Авария произошла в Карсунском районе.

Представитель КПРФ в воскресенье, 16 апреля, на своей «Шкоде Кодиак» при проезде перекрестка не уступил дорогу автомобилю, пользующимся преимущественным правом проезда перекрестка, совершив столкновение с «ВАЗ 21074». Пострадавший водитель отечественного автомобиля не имел водительских прав. Он госпитализирован вместе с девушкой-пассажиркой.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Евгений Чернов