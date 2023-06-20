В Туве родственникам погибших «вагнеровцев» выплачивают средства на похороны

До конца этой недели в общей сложности 48 семей погибших бойцов ЧВК «Вагнер» получат выплаты из бюджета Республики Тыва. Выплаты осуществляет министерство труда и социальной политики региона.

«По вновь утвержденному порядку родным «вагнеровцев» достаточно приложить справку из местного органа загс, в которой указано место и обстоятельства гибели человека»,– отметили в пресс-службе республиканского правительства.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», постановление о единовременной выплате правительство Тувы приняло 1 июня. Она составляет 100 тыс. руб. В документе указывается, что право на получение средств имеет один из членов семьи погибшего, взявший на себя обязанность осуществить погребение.

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Валерий Лавский