Тувинское правительство выделит средства на похороны военнослужащих ЧВК

В Туве родственники погибших в ходе СВО военнослужащих частных военных компаний (ЧВК) будут получать единовременную выплату на погребение бойцов. Соответствующее постановление издало республиканское правительство.

Размер выплаты составит 100 тыс. руб. «Право на получение единовременной выплаты на погребение имеет один из членов семьи погибшего (умершего), взявший на себя обязанность осуществить погребение погибшего (умершего) на территории республики»,– говорится в документе.

Ранее правительство Новосибирской области решило распространить на бойцов ЧВК действие реабилитационного сертификата для раненых участников СВО. Сертификат позволяет получить услуги, «направленные на укрепление здоровья, улучшение психоэмоционального состояния, восстановление социального статуса, а также достижения материальной независимости». Например, двухнедельное пребывание стационаре санатория или реабилитационного центра в условиях. Реабилитационный сертификат введен с 1 марта 2023 года.

В Республике Хакасия в составе ВЧК «Вагнер» участвовал в СВО депутат верховного совета от КПРФ Дмитрий Иванов. После его гибели глава региона Валентин Коновалов заявил о том, что республика вышла с инициативой присвоить ему звание Героя России. Глава республики неоднократно выражал соболезнования семьям погибших в СВО, включая бойцов ЧВК «Вагнер», отмечая, что им будет оказана «вся необходимая помощь».

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский