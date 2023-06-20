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Коммерсантъ FM
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ЦБ работает над схемой по продаже замороженных активов россиян

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин рассказал, что регулятор разрабатывает схему, которая позволит российским инвесторам выйти с премией из замороженных из-за санкций иностранных ценных бумаг.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы при этом считаем, что продать их можно не с дисконтом, а с премией. Продать за что? За счет средств на счетах типа "С", которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль. В этом смысле получение хоть чего-то — это уже большой плюс»,— сообщил господин Чистюхин в ходе заседания Совета федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Счет типа «С» (конверсионный) предназначен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за российский рубль.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отказалась называть точную сумму, которая находится на специальных банковских счетах нерезидентов. Однако она отметила, что объем денежных средств продолжает расти. В ноябре 2022 года «Интерфакс» сообщил, что на этих счетах находится более 280 млрд руб. ($3,7 млрд). По словам главы ЦБ, в перспективе возможен обмен заблокированных в России акций на замороженные ценные бумаги РФ на Западе. Но она уточнила, что для этого нужна заинтересованность второй стороны, перспективы «тотального обмена» пока нет.

Александр Кислов

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