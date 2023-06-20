Заводы Bosch в Стрельне может купить китайская Hisense

В приобретении российских заводов Bosch (расположены в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге) заинтересованы китайские инвесторы, в том числе Midea и Hisense. Об этом 20 июня стало известно «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам одного из источников, Hisense уже согласовала покупку. При этом в самом Bosch, утверждают, что переговоры пока еще не завершены. Эксперты оценивали стоимость предприятий в 3,8-4,4 млрд рублей. Кроме этого, потребуются инвестиции в модернизацию производственных линий.

О том, что немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры с рядом компаний о продаже своего производства в Петербурге, «Ъ» рассказал собеседник в правительстве. По данным источника на рынке электроники, помимо Hisense и Midea, в круг претендентов также входит неизвестный турецкий инвестор.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хисензионный Bosch».

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