Горно-обогатительный маршрут

Полтора часа от горячего гавайского пляжа на Jeep Wrangler Unlimited, и мы на вершине самой высокой горы в мире, Мауна Кеа…. Кажется, что в этой фразе слишком много несуразностей. Но Мауна Кеа действительно самая высокая гора, если считать от ее основания, а не от уровня моря. Скажем, человек не станет ведь меньше ростом, если зайдет по пояс в воду.

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С этой точки зрения 10-километрая Мауна Кеа «бьет» 8-километрый Эверест, ее пик возвышается над океаном на 4 километра. Конечно, можно еще долго спорить о правильности точек отсчета, но, бесспорно то, что дорога на такую высоту — самая крутая в мире, и преодолеть ее можно на обычном внедорожнике.

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Это мой третий приезд на Большой Остров — так его называют, чтобы не путать с названием штата Гавайи — и третий подъем на эту гору за последние годы. За полтора часа поездки можно набраться впечатлений не только о климатических поясах — от горячего песчаного пляжа до снежных сугробов — но и о том, как за последние годы менялась дорога. Ее построили в 60-е годы, хотя европейцы начали покорения «белой горы», священной для коренного населения, еще в XIX веке.

Всего шесть лет назад мне удалось беспрепятственно совершить глупость, а именно подняться на вершину на джипе практически без остановки. Приходилось торопиться, чтобы проводить закат. За это пришлось заплатить цену наверху, где из-за разреженного воздуха — на вершине на 40 процентов меньше кислорода — каждое быстрое движение оборачивалось тем, что начинаешь задыхаться.

Таким неподготовленным водителем, разумеется, был не я один, и уже четыре года назад, возле дороги я обнаружил надписи, сообщавшие, что подъем на вершину может закончится фатальным исходом. Внутри туристического центра, которые находится на середине дороги, на высоте 2,7 километра, появилась выставка с фотографиями аварий, которые произошли на горе, либо по причине сильного ветра, либо из-за потери водителем контроля, либо из-за того, что кому-то удалось проехать сюда не на полноприводной машине, несмотря на запрещающие знаки.

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Сейчас мы обнаружили около туристического центра блокпост, и перекрытую дорогу, самое простое и эффективное решение.

«Я должен смотреть вашу машину», — сообщает мне пожилой гаваец, и заглядывает в окно. Он уже отправил обратно несколько автомобилей, стоящих в очереди на подъем до нас. Видимо, туристы, надеясь на удачу, пытались его убедить, что их автомобиль несомненно с полным приводом, а если нет, то их обманула компания по аренде машин.

«Вам нужно провести тут минимум 30 минут, прежде чем ехать дальше», — проявляет пожилой гаваец заботу о нашем здоровье. Да, конечно, мы помним ошибки прошлых лет.

Он заглядывает внутрь кабины. «Знаете ли вы, как переключать передачу?» — спрашивает гаваец, и просит продемонстрировать, как я умею это делать.

«Имейте в виду, что и вверх, и вниз вы должны ехать на пониженной передаче, и по пути обратно я вас встречу, чтобы проверить температуру ваших тормозов».

Дело том, что разреженный воздух не может быстро охлаждать колодки и двигатель. Устроив нам этот экзамен, гаваец желает нам удачного пути, и буквально через несколько десятков метров от места, где он стоит, заканчивается асфальт и начинается самая интересная часть дороги. Если прежде она проходила сквозь полосы тумана, оказываясь иногда в довольно плотном белом облаке, то теперь облака остаются где-то внизу, и машина медленно поднимается навстречу ясному небу. Это небо знаменито своей чистотой, и считается раем для астрономов: по этой причине здесь было построено несколько обсерваторий. В прошлый подъем, у поворота к дороге на вершину мне пришлось миновать палаточный городок, где жили местные жители, протестовавшие против строительства очередного телескопа. Мауна Кеа считается священной горой, и каждое вмешательство в ее жизнь сопровождается протестами местных жителей, судя по итогам, крайне неудачных. Сегодня на вершине горы уже построено 13 телескопов из 11 разных стран, а после участка грунтовой дороги, примерно там же, где начинается снег, уже снова появляется асфальт. Здесь находится известная астрономическая обсерватория Кека с многоэтажными инфракрасными телескопами.

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На вершине горы в лучах садящегося в облака солнца мерцают поверхности телескопов, между облаков где-то внизу видна поверхность океана, и несмотря на все предосторожности, слишком ощутима разреженность воздуха. Солнце здесь опускается сперва в облака, и лишь потом исчезает за горизонтом, если повезет его рассмотреть.

Удивительное и прекрасное место, которое, учит не только тому, как может выглядеть мир, если изменить ракурс, но и тому, что горы терпят тех, кто преодолевает свою дорогу медленно, без торопливости и безрассудства.

Дмитрий Попов