СК РФ вмешался в расследование инцидента с ударом ребенка электротоком в Бузулуке

Руководитель СУ СК России по Оренбургской области Вячеслав Зудерман представит в центральный аппарат доклад о результатах проверки по факту инцидента с ударом ребенка электротоком в Бузулуке. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В социальной сети и СМИ сообщается, что в Бузулуке Оренбургской области мальчик ухватился за свисающий провод у входа в торговый центр, в результате чего был поражен электрическим током. С серьезными травмами ребенок был госпитализирован»,— говорится в сообщении.

Региональное СУ СК РФ начало проверку по факту случившегося. Ранее Александр Бастрыкин поручил оренбургскому ведомству доложить в центральный аппарат о расследовании ситуации с электроснабжением в домах детей-сирот в регионе.

Георгий Портнов