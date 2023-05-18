Скандал с электроснабжением в домах детей-сирот в Оренбуржье дошел до СК РФ

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман доложит в центральный аппарат о расследовании ситуации с электроснабжением в домах детей-сирот в регионе. Соответствующее поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«В СМИ получила распространение информация о том, что с жильцами из категории детей-сирот, проживающих в домах, расположенных в поселке Саракташе Оренбургской области, энергоснабжающая организация отказывается заключать договоры на обслуживание, а установленные застройщиком счетчики не соответствуют предъявляемым требованиям»,– говорится в сообщении.

В связи с этим региональные следователи начали процессуальную проверку по признакам преступления по ст.293 УК РФ (халатность). Ранее в Оренбурге задержали бывшего начальника управления ЖКХ мэрии Анатолия Байкарова.

Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Уголовное дело было возбуждено после гибели ребенка в результате нападения бездомных собак.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновнику предъявили халатность».

Георгий Портнов