Порядок и безопасность во время ПМЭФ-2023 обеспечивали 35 тыс. сотрудников полиции

В период подготовки и проведения Петербургского международного экономического форума — 2023 для организации общественного правопорядка и обеспечения безопасности в городе было задействовано более 35 тыс. сотрудников полиции. Об этом 20 июня сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Все мероприятия по охране правопорядка выполнены в полном объеме. Серьезных правонарушений допущено не было, подчеркнули в петербургском главке.

Напомним, ПМЭФ-2023 проходил в Петербурге с 14 по 17 июня. В этом году его посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий. Было заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд руб. Основные сделки и высказывания участников — в подборке «Ъ».

Портреты главных участников и примечательные события — в фотогалерее «Ъ-СПб».

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