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Коммерсантъ FM
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В подмосковных Химках в отделении Сбербанка взорвали коробку с петардами

Устроивший взрыв в отделении банка в подмосковных Химках задержан полицией

В подмосковных Химках 19-летний местный житель устроил взрыв в отделении банка, ведя при этом прямой эфир в интернете. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, молодой человек ворвался в здание Сбербанка и взорвал коробку с петардами.

По данным собеседника агентства в силовых структурах, в результате инцидента никто не пострадал.

«Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков телефонных мошенников»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что мужчина, взорвавший петарды в отделении банка, был задержан. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Как сообщает Telegram-канал Shot, после задержания молодой человек сообщил, что взорвал петарды в банке не по своей инициативе, а из-за того, что «им манипулировали».

Александр Кислов

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