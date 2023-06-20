Краснодару и Новороссийску выделили 1 млрд рублей на содержание автодорог в 2023 году

Краснодар и Новороссийск получат 1 млрд руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования. Соответствующее постановление главы Кубани опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из краевого бюджета в Краснодар направят 850 млн руб., в Новороссийск — 150 млн руб.

Постановление опубликовано 20 июня. Оно вступает в силу на следующий день после обнародования документа.

Общая сумма госконтрактов ФКУ Упрдор «Черноморье» на содержание автодорог Краснодарского края составляет 7,4 млрд руб. Из них 2,9 млрд руб. будут использованы для содержания трасс на черноморском побережье, еще 4,5 млрд руб. — на обслуживание искусственных сооружений.

Анастасия Донскова

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