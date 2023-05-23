Упродор «Черноморье» потратит 7,4 млрд рублей на содержание дорог на Кубани

Сумма государственный контрактов ФКУ Упродор «Черноморье» на содержание дорог в Краснодарском крае составил 7,4 млрд руб. В частности на содержание дорог федерального значение на Черноморском побережье выделено 2,9 млрд руб., за содержание искусственных сооружений на данном участке — 4,5 млрд руб. Данные об этом опубликованы на портале госзакупок.

Денежные средства выделят из федерального бюджета. Оба контракты рассчитаны до 30 июня 2025 года. Согласно документам закупки, работы предусмотрены на следующих участках: трасса А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия, обход города Сочи, участок дороги Адлер-Веселое, транспортный узел «Зубова Щель», транспортная развязка в двух уровнях в микрорайоне «Голубые Дали», в разных уровнях «Адлерское кольцо», участок между транспортными развязками «Голубые Дали» и «Адлерское кольцо» (ул. Ленина).

Помимо этого содержанию подлежит трасса А-148 «Дублер Курортного проспекта» от 172-го км федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга-Сочи-граница с Республикой Абхазия до Обхода города Сочи, трасса А-149 Адлер — Красная Поляна (скоростное направление), транспортная развязка в двух уровнях «Аэропорт», участок от транспортной развязки «Аэропорт» до примыкания к автомобильной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна.

Олег Исаев

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