Пол Остлинг покинул совет директоров Polymetal

Совет директоров российской горнорудной компании Polymetal International plc, специализирующейся на добыче золота, серебра и меди (центральный офис располагается в Санкт-Петербурге), покинул независимый директор Пол Остлинг. Решение вступило в силу 19 июня, сообщается на официальном сайте компании.

«Мы высоко ценим вклад Пола в развитие "Полиметалла" и искренне благодарны ему за упорную работу и привнесенный богатый опыт. Компания планирует инициировать поиск нового кандидата на замену уходящему директору в рабочем порядке»,— прокомментировал эту кадровую перестановку главный старший независимый директор компании Евгений Коноваленко.

«Полиметалл» начал работу в 1998 году. Управлением компании занимается бизнесмен Виталий Несис.

Ранее «Ъ» писал, что Polymetal допустил выплату дивидендов в 2023 году в случае перерегистрации в Казахстане.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте