Активисты выступают против строительства эстакады в Удельном парке

В Удельном парке Санкт-Петербурга появились листовки с призывом подписываться под петицией против строительства планируемой магистрали М-7, которая должна пройти над зеленым пространством в виде эстакады. Об этом 20 июня сообщает «Фонтанка».

«Эстакада заполнит рекреационную зону шумом, отравит выхлопными газами, разрушит сложившуюся жилую среду в исторических районах "Шувалово" и "Озерки", в Удельной и на Черной речке, ухудшит условия проживания для множества жителей Приморского и Выборгского районов, чьи дома окажутся рядом с автомагистралью»,— говорится также в сообщении в группе «Друзья Удельного парка» в соцсети «ВКонтакте».

«Ъ-СПб» писал, что на полях ПМЭФ-2023 власти Санкт-Петербурга заключили с ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» соглашение о намерениях по строительству магистрали непрерывного движения от Арсенальной набережной до Выборгского шоссе с мостом через Неву. Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. В его рамках в городе появится автомагистраль непрерывного движения М-7 — от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы, дублируя Большой Сампсониевский проспект и проспект Энгельса. Объем инвестиций планируется на уровне 300 млрд рублей. Трасса будет платной. Каких-либо сроков предполагаемого строительства пока нет.

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