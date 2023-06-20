Генетика «отечественного производства»

Международная напряженность и разрыв отношений с иностранными партнерами сказываются и на рынке животноводства в стране. Особенно остро сейчас стоит задача создания локальной генетики. Эксперты уверены, что справиться с возникшими трудностями поможет только коллаборация науки, промышленности и государства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Сибагро Фото: предоставлено пресс-службой Сибагро

На Петербургском экономическом форуме этот вопрос обсуждался на секции «Технологический суверенитет в АПК: вызовы и возможности». Эксперты площадки констатируют, что сегодня Россия сохраняет существенную зависимость по средствам производства для АПК: биотехнологическим разработкам, посадочному материалу, генетике для животноводства и другим технологиям. К сожалению, по некоторым позициям импорт иностранных технологий достигает и 100%. Такое положение дел является уязвимой точкой в конкурентоспособности страны и независимости отрасли в целом. Поэтому укрепление технологического суверенитета в АПК на сегодня становится важнейшим приоритетом государственной политики. В итоге на форуме были подписаны первые трехсторонних соглашения, в которых бизнес, ученые и власть на примере Ставрополья будут реализовывать пилотный проект в генетике, направленный на повышение эффективности отечественного животноводства. Однако впервые необходимость такого трехстороннего альянса обсуждали в Новосибирске, в рамках на отдельной секции по свиноводству на конференции «Ветеринария в АПК – 2023».

Аграрии отмечают, что зависимость от импорта в животноводстве сегодня есть в сферах мясного, молочного скотоводства, птицеводства и свиноводства. Поэтому сегодня становится критически важным найти способ сохранения генетического потенциала. Иначе через несколько лет отрасль не сможет производить мясо и другую продукцию в нужных объемах, проигрывая эксперт конкурентам.

Важным шагом к решению этой проблемы стал законопроект о создании в стране федеральной информационно-аналитической системы племенных ресурсов.

В Министерстве сельского хозяйства РФ отмечают, что документ о создании информационно-аналитической системы направлен на то, чтобы использовать эффективные методы селекции, а также оптимизировать процессы, которые связаны с услугами в области племенного животноводства. Кроме того, федеральная система должна будет повысить эффективность господдержки развития собственной базы генетических ресурсов. В частности, единая «база данных» позволит обеспечить регистрацию племенных животных и стад, а также вести учет племенных хозяйств, выданных разрешений на импорт племенной продукции.

В стране достаточно популяций для ведения племенной работы, но все они разные. Общероссийская племенная программа, к созданию которой российские животноводы уже вплотную подошли, должна обеспечить сохранность ключевых племенных индексов, например, таких, как многоплодие и высокие привесы в свиноводстве.

Главный зоотехник-селекционер департамента по животноводству компании «Сибагро» Надежда Юдина, выступившая организатором и координатором секции «Генетика в свиноводстве», отмечает, что запрет на импорт, в том числе на ввоз животных в Россию, бросает вызов отечественным селекционерам. «Справиться с возникшими трудностями поможет только коллаборация науки, промышленности и государства. Мы готовы делиться опытом, наработками, практическими знаниями — производители уже начали объединять усилия в этом плане. Вместе мы можем добиться кардинально изменения ситуации»,— уверена госпожа Юдина.

sibagro.ru