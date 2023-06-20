Число ДТП с нетрезвыми водителями в России снизилось на 23,4%

За пять месяцев 2023 года зарегистрировано 2887 ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Это на 23,4% меньше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД.

С января по май произошло 3690 ДТП, в которых участвовали водители с признаками опьянения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 21,2%. «Показатели по погибшим и раненым в этих происшествиях снизились на 40% и 18,8% соответственно и в численном выражении составили 685 и 5091 человек»,— добавили в ведомстве.

Как уточнили в ГУОБДД, под «водителями с признаками опьянения» понимают тех, кто прошел медицинское освидетельствование, и тех, кто от него отказался. «В 809 происшествиях водители отказались от медосвидетельствования. В этих ДТП погибли 30 человек и еще 1186 были ранены. В сравнении с тем же периодом 2022 года показатели снизились на 11,9%, 37,5% и 5,9% соответственно»,— уточнили в ведомстве.

Правительство готовится внести в Госдуму поправки к КоАП, разрешающие судьям наказывать водителей за найденные в организме следы лекарств. Речь идет не о психотропных или наркосодержащих медикаментах, а, например, об анестетиках, противоэпилептических, снотворных и седативных препаратах. Список запрещенных наименований установит правительство, но туда, предполагают эксперты, могут включить также жаропонижающие, антивирусные препараты и антидепрессанты.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкции КоАП пропишут как рецепт».

Лаура Кеффер