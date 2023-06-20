Уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма, освободили из СИЗО

Екатеринбургского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), освободили из СИЗО. Адвокат Федор Акчермышев рассказал «Ъ-Урал», что следствие решило изменить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Подписка о невыезде была принята судом. Это вполне обоснованное решение следствия, с учетом личности и социального положения Ярослава. Оснований, что он скроется или начнет мешать следствию нет»,— добавил он. Помимо этого, на активиста не наложили ограничений на использование средств связи и интернета.

Ярослава Ширшикова задержали 18 апреля. По данным источника «Ъ-Урал», поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в telegram-канале активиста, где он комментировал гибель военкора Владлена Татарского. Тогда он написал, что не испытывает «и тени печали» из-за убийства военкора, которого он назвал «отморозком».

Помимо этого, силовики проверяют связи Ярослава Ширшикова с журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого 29 марта задержали в Екатеринбурге по делу о шпионаже (ст.276 УК РФ).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте