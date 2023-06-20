Changan анонсировал пикап Hunter Plus для России

Компания Changan анонсировала новую модель для российского рынка — пикап Hunter Plus.

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Фото: Changan Changan Hunter Plus

Фото: Changan

Рамный пикап имеет подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, пружинную заднюю подвеску и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Тип двигателя для российской версии модели пока не назван.

Заявлено, что в оснащение Hunter Plus войдут мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, сиденья с электроприводом, электронные ассистенты водителя и ряд другого оснащения.

Технические характеристики Changan Hunter Plus, комплектации и оснащение будут раскрыты ближе к старту продаж пикапа в России.

Максим Вершинин

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