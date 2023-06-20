В Ульяновской области отходы производства этилового спирта переработают в корм для скота

Власти Ульяновской области не планируют закрывать завод «Гиппократ» в Мулловке. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ульяновской области Фото: Прокуратура Ульяновской области

«Продолжается рекультивация бардохранилищ. Барду (жидкую фракцию, получаемую в результате брожения, отходы производства этилового спирта.– "Ъ-Волга") планируют перерабатывать в корм для рогатого скота»,— говорится в сообщении.

По информации правительства Ульяновской области, завод «Гиппократ» возобновит работу с середины июля текущего года. В настоящее время 116 из 125 работников завода не работают. Они получают 2/3 зарплаты.

Ранее вступило в силу решение арбитража об изъятии оборудования для производства этилового спирта завода фармпрепаратов «Гиппократ». Оно должно быть утилизировано в связи с тем, что «Гиппократ» длительное время использовал это оборудование для производства спирта, не имея лицензии.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Гиппократу" запретили алкоголь».

Георгий Портнов