В Ульяновской области отходы производства этилового спирта переработают в корм для скота

Власти Ульяновской области не планируют закрывать завод «Гиппократ» в Мулловке. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Прокуратура Ульяновской области
«Продолжается рекультивация бардохранилищ. Барду (жидкую фракцию, получаемую в результате брожения, отходы производства этилового спирта.– "Ъ-Волга") планируют перерабатывать в корм для рогатого скота»,— говорится в сообщении.
По информации правительства Ульяновской области, завод «Гиппократ» возобновит работу с середины июля текущего года. В настоящее время 116 из 125 работников завода не работают. Они получают 2/3 зарплаты.
Ранее вступило в силу решение арбитража об изъятии оборудования для производства этилового спирта завода фармпрепаратов «Гиппократ». Оно должно быть утилизировано в связи с тем, что «Гиппократ» длительное время использовал это оборудование для производства спирта, не имея лицензии.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Гиппократу" запретили алкоголь».