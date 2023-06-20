Открытие пляжа в Глазове состоится 23 июня

Пляж на реке Чепце в Глазове планируется открыть 23 июня, рассказал во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. К этому времени подрядчики установят скамьи и вторую кабинку для переодевания, а также мульды для мусора, питьевой фонтан и стойки для волейбольной сетки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Коновалов Фото: vk.com, Сергей Коновалов

Водолазы поисково-спасательного отряда обследуют дно к 22 июня, акваторию расчистят от мусора и коряг. К концу этой недели планируется запустить работу спасательного поста. Санитарное заключение по состоянию воды в Чепце ожидается также к 22 июня.

В честь открытия пляжа вечером 23 июня здесь пройдет вечеринка. Купание запрещено, однако в программе запланированы розыгрыши призов, танцевальные и музыкальные выступления, пляжный волейбол, твистер, мастер-классы. Завершится мероприятие фаер-шоу.

Напомним, ранее глава города рассказывал, что жители Глазова «растаскивают мешками и машинами» песок, предназначенный для формирования городского пляжа.