Глава Глазова рассказал о хищении горожанами завезенного для обустройства пляжа песка

Жители Глазова вывозят песок, предназначенный для формирования городского пляжа, рассказал во «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов. Песок в объеме 1 тыс. т планировали начать использовать после высыхания грунта на берегу водоема, однако горожане его «растаскивают мешками и машинами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Коновалов Фото: vk.com, Сергей Коновалов

«Мне сообщают жители окрестных домов. Вынужден был подключить полицию. Еще раз повторю, что этот песок привезен для горожан и по их просьбам — он предназначен для формирования зоны пляжа»,— отметил господин Коновалов.

Глава Глазова напомним, что решение об организации пляжной зоны было принято в 2022 году. Однако реализация проекта оказалась сложной, поскольку обустройства пляжа проходит без поддержки бизнеса в затопляемой зоне и рядом с водоемом, где запрещает купание Роспотребнадзор. Реализация продвигается этапами.

«Глазовчане пляжем пользуются даже в текущем необустроенном состоянии. Постепенно нужно начинать путь к цивилизованному отдыху у воды. В том числе, и с хорошего отношения к общей городской собственности — хотя бы к завезенному песку»,— подчеркнул Сергей Коновалов.

Напомним, ранее глава Сарапула Виктор Шестаков рассказал об участившихся актах вандализма, в результате которых пострадали остановочные павильоны, стены зданий и игровой комплекс. По его словам, власти «не успевают считать ущерб, нанесенный объектам».