Женщина погибла на курсах автовождения в ДТП в Тольятти

Смертельное ДТП с двумя авто произошло в Тольятти в понедельник вечером. Происшествие случилось в 20:57 (MSK+1) в Автозаводском районе на ул. Воскресенской. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

По предварительной информации полиции, водитель автомобиля Lada Vesta ехал от ул. Дзержинского в сторону Южного шоссе, в районе дома 1 по ул. Воскресенской не выбрал безопасную дистанцию и врезался в машину Lada Granta.

За рулем второго транспортного средства находился автоинструктор, мужчина 2000 года рождения. С ним в салоне была женщина 1996 года рождения, которая училась автовождению.

После столкновения машины врезались в столбы. В результате авария женщина погибла на месте ДТП. Пассажир Lada Vesta госпитализирован. Водителю Lada Granta назначили в больнице амбулаторное лечение.

Ранее в Самаре водитель потерял сознание за рулем автобуса и снес ограждение. Происшествие случилось на ул. Аэродромная.

Георгий Портнов