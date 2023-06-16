В Самаре водитель потерял сознание за рулем автобуса и снес ограждение

ДТП с участием заказного автобуса Hyundai произошло в Самаре в пятницу утром. Происшествие случилось в 9:50 (MSK+1) на ул. Аэродромная. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«Водитель 1963 года рождения, управляя заказным автобусом , двигался со стороны ул. Аврора. При повороте на ул. Революционная водителю стало плохо, он потерял сознание, после чего совершил наезд на металлическое ограждение и дорожный знак»,— говорится в сообщении.

Установлено, что в салоне автобуса находился один водитель. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП с тремя пострадавшими. В результате происшествия получили травмы и были госпитализированы водитель и два пассажира иномарки.

Георгий Портнов