Полиция устроила проверку мигрантов в Железнодорожном районе Екатеринбурга

Сотрудники полиции устроили миграционную проверку в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. Рейд проходит на овощабазе, торговых точках и объектах на ул. Пехотинцев, а также в других местах концентрации иностранцев.

Особое внимание силовики уделяют правонарушениям в миграционной сфере. Кроме того, в рамках операции «Улица», проводится контроль общественного порядка и поиск лиц, причастных к преступлениям.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о намерении девелоперов построить жилые комплексы общей вместимостью около 20 тыс. человек в районе Сортировка (входит в Железнодорожный район). Участники презентации по развитию Сортировки назвали проблемами района большое присутствие мигрантов и сложные межнациональные отношения.

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