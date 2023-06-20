«Фосагро» отчиталась о росте экспорта на 8% с начала года

В январе-апреле 2023 года группа «Фосагро» (российский производитель минеральных удобрений, производственный комплекс компании работает в городе Волхове Ленинградской области) нарастила экспорт своей продукции на 8%. Об этом заявил заместитель генерального директора по финансам и международным проектам «Фосагро» Александр Шарабайко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, за четыре месяца текущего года экспорт в страны Европы упал на 100%, зато вырос в Латинскую Америку — на 50%. Кроме этого, произошло снижение падение поставок в Юго-Восточную Азию.

В то же время, как отметил господин Шарабайко, объем экспорта в Индию сохранился на том же уровне, что и в 2022 году. В прошлом году поставки в эту страну выросли более чем в пять раз — до 2,7 млн тонн. При этом приоритетом «Фосагро», по словам топ-менеджера, остается российский рынок. Все, что осталось после насыщения растущих потребностей отечественных аграриев, компания отправляет на экспорт.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к 2030 году «Фосагро» планирует разработать порядка 30 новых биодобавок для животноводства и растений. Для этого компания создала центр инноваций совместно с научно-исследовательским институтом НИУИФ.

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