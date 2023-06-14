«Фосагро» намерен к 2030 году создать около 30 новых биопрепаратов

Российский производитель минеральных удобрений «Фосагро» (производственный комплекс компании работает в городе Волхове Ленинградской области) планирует к 2030 году создать порядка 30 новых биодобавок для животноводства и растений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщает 14 июня АБН со ссылкой на заместителя генерального директора «Фосагро» Михаила Стеркина, компания создала центр инноваций совместно с научно-исследовательским институтом НИУИФ. Сформирована программа по развитию биопрепаратов, стимуляторов роста и корректоров питания, которые появятся к 2030 году.

Господин Стеркин также отметил, что в настоящий момент компания активно развивает проекты для производителей в сфере сельского хозяйства, чтобы они ознакомились и научились применению минеральных удобрений.

«Ъ-СПб» писал, что в 2022 году налоги волховского химзавода «Фосагро» в бюджет региона превысили 2,5 млрд рублей. Планировалось, что к текущему году новый производственный комплекс в Ленобласти выйдет на проектную мощность до 1 млн тонн готовой продукции.

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