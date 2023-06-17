Прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей в лагере под Екатеринбургом

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей в лагере «Спутник» в Арамили (27 км от Екатеринбурга). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, шесть детей из разных отрядов начали жаловаться на рвоту, температуру и жидкий стул. При этом точное количество отравившихся детей еще предстоит установить в ходе проверки.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований об охране жизни и здоровья детей, в том числе при организации питания. Проверку в лагере также проводит Роспотребнадзор.

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