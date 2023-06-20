Горячую линию для туристов запустили в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылась горячая линия по вопросам туризма. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по телефону путешественники смогут проконсультироваться по поводу правил безопасного поведения на отдыхе, правах при получении туристических услуг, а также об актуальной иностранной эпидемиологической ситуации.

Уточняется, что специалисты будут консультировать жителей Петербурга и Ленобласти, а также гостей двух регионов в рабочее время с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Напомним, ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что региону не хватает 2,5 тыс. мест для размещения туристов.

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