Добыча угля в Кузбасса за пять месяцев 2023 года снизилась на 1,4%

За январь-май 2023 года добыча угля в Кузбасса составила 91,8 млн тонн, что на 1,4% ниже, чем годом ранее (93,1 млн тонн), сообщает министерство угольной промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

При этом добыча угля коксующихся марок выросла на 4%, до 28,2 млн тонн, а энергетических сократилась на 3,6%, до 63,6 млн тонн. Поставка угля с начала года выросла на 0,7% и составила 74,8 млн тонн, в том числе, 50,3 млн тонн – на экспорт (+1 млн к уровню 2022 года), 13,5 млн тонн — на металлургические предприятия (+ 0,1 млн тонн), 7,3 млн — на электростанции (+0,3 млн тонн), 1,4 млн тонн — предприятиям ЖКХ и населению региона (-0,1 млн тонн).

В тоже время в мае добыча угля в регионе выросла на 5,6%, составив 18,8 млн тонн против 17,8 млн в мае 2022 года, в том числе, коксующегося угля — на 7,5%, до 5,7 млн тонн, энергетического – на 4,8%, до 13,1 млн тонн. Поставка угля в мае составила 14,5 млн тонн, в том числе, 9,6 млн на экспорт (на уровне мая 2022 года).

В начале июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о сокращении вывоза угля на экспорт в западном и южном направлениях. По его словам, ОАО «РЖД» с апреля принимает на погрузку не более 60–70% согласованных объемов. В ОАО «РЖД» не отмечали снижения погрузки в направлении портов северо-запада, говоря лишь о проблемах на юге.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово