Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ключи от направленных Удмуртией школьных автобусов вручили в Лутугинском районе ЛНР

Автобусы «Газель» переделали руководителям образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР от Удмуртии. В частности, ключи и документы вручили врио директора местного Дома детского и юношеского творчества и директору Ореховский средней школы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Благодаря транспорту дети района смогут безопасно и комфортно добираться до школы и кружков.

Напомним, ранее стало известно, что Удмуртия возьмет кураторство над Лутугинским районом ЛНР. В частности, власти региона помогут в обеспечении жизнедеятельности района, экономической и культурной сферах. Эксперты отмечают, что помощь новым территориям оказывают уже многие регионы, и указывают, что в первую очередь требуется строительство инфраструктуры.

Подробнее читайте в материале «Подкрепрайон».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...