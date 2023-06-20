Ключи от направленных Удмуртией школьных автобусов вручили в Лутугинском районе ЛНР

Автобусы «Газель» переделали руководителям образовательных учреждений Лутугинского района ЛНР от Удмуртии. В частности, ключи и документы вручили врио директора местного Дома детского и юношеского творчества и директору Ореховский средней школы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Благодаря транспорту дети района смогут безопасно и комфортно добираться до школы и кружков.

Напомним, ранее стало известно, что Удмуртия возьмет кураторство над Лутугинским районом ЛНР. В частности, власти региона помогут в обеспечении жизнедеятельности района, экономической и культурной сферах. Эксперты отмечают, что помощь новым территориям оказывают уже многие регионы, и указывают, что в первую очередь требуется строительство инфраструктуры.

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