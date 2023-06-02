Подкрепрайон

Удмуртия возьмет кураторство над Лутугинским районом Луганской народной республики. Правительство региона и администрация района подписали соглашение о сотрудничестве. Власти Удмуртии помогут в обеспечении жизнедеятельности Лутугинского района, экономической и культурной сферах. В рамках сотрудничества туда были переданы два школьных автобуса и автомобиль «УАЗ». Эксперты отмечают, что помощь новым территориям оказывают уже многие регионы, и указывают, что в первую очередь требуется строительство инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Правительство Удмуртии и администрация Лутугинского района Луганской народной республики подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Лутугинского района ЛНР Евгений Бондарь. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, в соответствии с соглашением в этот район ЛНР направили два школьных автобуса марки «Газель».

Отмечается, что ранее глава Лутугинского района обратился к Удмуртии за помощью в приобретении школьных автобусов, которые позволят детям добираться до школы. Также отправили автомобиль «УАЗ», который пригодится при восстановлении и подготовке инфраструктуры района к предстоящему отопительному сезону. Работы будут помогать выполнять и специалисты из Удмуртии.

Машина позволит аварийным бригадам передвигаться от точки к точке. Власти Удмуртии уточняют, что отправка всего гуманитарного груза стала возможна благодаря поддержке предпринимательского сообщества и инициативных граждан.

В сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии не уточняется суть соглашения и планируемые объемы помощи, также пока на официальном сайте не опубликован его текст. Между тем, как сообщает пресс-служба правительства ЛНР, регионы зафиксировали взаимодействие в обеспечении жизнедеятельности Лутугинского района, экономической и культурной сферах.

В настоящее время прорабатываются планы взаимодействия на ближайшие два года.

«На сегодняшний день очень важно взаимодействовать, совместно решать существующие проблемные вопросы, касающиеся поддержания нормального уровня жизнеобеспечения нашего края, обновления инфраструктуры района, от которой напрямую зависит качество жизни лутугинцев. Очень ценим оказываемую нам помощь и надеемся на плодотворное сотрудничество»,— отметил господин Бондарь.

Он добавил, что в настоящее время район также сотрудничает с Ульяновской областью.

Согласно данным администрации Лутугинского района на 1 января 2023 года, там проживает 59,9 тыс. человек. Его площадь составляет 1,057 тыс кв. км. Район граничит с Луганском, Лутугино располагается в 25 км на юго-запад от столицы ЛНР. В состав Лутугинского района входят один город, восемь поселков городского типа, 10 поселков и 26 сел.

Постпред главы Удмуртии при президенте России Сергей Смирнов написал в своем телеграм-канале, что помимо школьных автобусов республика поможет в установке детских площадок. Сейчас все регионы России вместе помогают новым территориям восстанавливать мирную жизнь. Удмуртская Республика не исключение. Уже порядка 20 врачей из Удмуртии посетили новые территории для оказания помощи. Более 600 тонн гуманитарного груза мы отправили. Сейчас очень важно оказать помощь людям. Наладить необходимые механизмы функционирования всех сфер жизни»,— отметил господин Смирнов.

Депутат Госдумы от Удмуртии Олег Гарин считает принятое властями республики решение по поддержке Лутугинского района ЛНР важным, способствующим улучшению обстановки в новых регионах России.

«Все субъекты РФ в меру сил помогают новым территориям. Им сейчас очень нужна поддержка, и не только материальная, но и моральная, методическая. Им важно помогать развиваться, решать вопросы, касающиеся местного самоуправления. Сам работал в рамках гуманитарной миссии на территории ЛНР, могу сказать, что в целом в районах региона есть потребность в строительстве и ремонте инфраструктуры, благоустройстве. Также актуальным остается запрос о помощи в обеспечении российскими школьными учебниками»,— рассказал парламентарий.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин считает, что с одной стороны, новым территориям действительно сейчас нужна поддержка для восстановления инфраструктуры, однако Удмуртия «не самый успешный с точки зрения экономики субъект РФ». «У нас много своих проблем с инфраструктурой, которые тоже нужно решать, но финансов не хватает. Как известно, три четверти собираемых с территории Удмуртии налогов направляются в федеральный центр. Плюс мы наблюдаем сокращение поступлений по НДФЛ, являющемуся одним из основных источников доходов бюджета республики. Хорошо, когда люди стараются помогать друг другу, но вопрос, за счет чего эта помощь будет оказываться и как повлияет на жителей Удмуртии. Я думаю, именно федеральный центр должен взять на себя заботу о новых территориях»,— говорит эксперт.

По словам господина Тенсина, пока сложно оценить параметры помощи, так как нет опубликованного соглашения, и непонятно, из каких источников будет идти финансирование. Он отмечает, что есть инициативные граждане и компании, которые и сейчас жертвуют средства на гуманитарную помощь жителям Донбасса, возможно сейчас она расширится и будет направляться в первую очередь Лутугинскому району.

Михаил Красильников

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