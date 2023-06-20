В Свердловской области самыми востребованными специалистами стали менеджеры и консультанты

К началу июня самыми востребованными специалистами в Свердловской области менеджеры по продажам и работе с клиентами, на которых приходится 9,4% от общего числа вакансий в регионе. По данным сервиса hh.ru, среди наиболее востребованных также оказались продавцы-консультанты и кассиры (6,6%), водители (3,4%), повара и пекари (2,4), а также бухгалтеры (2,3%).

Среди соискателей из Свердловской области чаще всего встречаются менеджеры по продажам и по работе с клиентами (5,4% от всех активных резюме), администраторы (3,9%), продавцы (3,0%), водители (2,9%) и менеджеры по работе с партнерами (1,8%).

Напомним, в мае в регионе зафиксировали самый серьезный дефицит кадров с начала 2021 года. На одну вакансию приходилось всего 2,5 резюме. При этом нормой для рынка труда считается баланс 5-7,9 резюме на одну вакансию. В целом по России индекс конкуренции составил в мае 3,6 резюме на вакансию.

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