Прокуратура опровергла интимную связь своего сотрудника с заключенной в Нижнем Тагиле

Прокуратура Свердловской области не подтвердила интимную связь помощника прокурора, ответственного за надзор за исправительными учреждениями, и осужденной ИК-6 Нижнего Тагила. Напомним, СМИ сообщали, что сотрудник ведомства якобы обещал осужденной помочь с условно-досрочным освобождением (УДО) взамен на оральный секс.

«По результатам проверки изложенная в СМИ информация не подтвердилась. Сотрудник прокуратуры не привлекался к ответственности по доводам публикации СМИ, либо по результатам рассмотрения обращения заключенной»,— следует из ответа прокуратуры порталу E1.ru.

В ведомстве добавли, что о проверках по обращениям конкретных лиц по закону и ведомственным приказам информацию могут дать только заявителю.

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