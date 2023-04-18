В Нижнем Тагиле проверяют помощника прокурора из-за возможной интимной связи с осужденной

В Нижнем Тагиле проводится служебная проверка в отношении помощника прокурора, ответственного за надзор за исправительными учреждениями. По данным портала E1.ru, он обещал одной из осужденных ИК-6 помочь с условно-досрочным освобождением (УДО) взамен на оральный секс.

По информации источника издания, в начале года помощник прокурора приехал к осужденной из-за жалобы, после чего начал навещать ее практически каждую неделю. Когда данные визиты начали вызывать подозрения, оперативники установили прослушку, и выяснили, что девушка оказывала ему услуги интимного характера.

«Когда заключенную опросили, она подтвердила, что вступала в сексуальный контакт, и пояснила, что за это сотрудник обещал ей помощь в условно-досрочном освобождении»,— подчеркнул источник из ГУФСИН.

«Ъ-Урал» обратился в пресс-службу прокуратуры Свердловской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент подготовки публикации ответа не поступило. В пресс-службе регионального ГУФСИН сообщили, что проводится проверка.

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