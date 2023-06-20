Растет число партий, выдвинувших кандидатов на пост красноярского губернатора

В Красноярском крае растет число представителей политических партий, намеренных побороться за пост губернатора. К 20 июня избирательная комиссия региона приняла документы от трех претендентов.

19 июня документы представили вице-спикер законодательного собрания Андрей Новак от КПРФ и депутат краевого парламента, гендиректор ООО «Агентство "Социальные сети"» Денис Терехов от партии «Новые люди». «Это будет первая серьезная попытка «Новых людей» выйти на выборы в Красноярском крае»,– говорится в сообщении Telegram-канала регионального отделения (РО) партии.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее крайизбирком принял документы от врио губернатора Михаила Котюкова, которого выдвинула «Единая Россия».

Кроме того, 17 июня конференция РО «Родины» выдвинула на должность кандидата в губернаторы Ивана Серебрякова. Ранее он являлся депутатом заксобрания.

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Валерий Лавский