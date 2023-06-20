Генпрокурор США посетил Международный уголовный суд в Гааге

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд посетил Международный уголовный суд (МУС). Он встретился в Гааге с председателем МУС судьей Петром Хофманьским, прокурором Каримом Ханом и секретарем Освальдо Савалой Хилером.

О визите сообщается в Twitter МУС. Никакие подробности не приводятся.

США не являются членами МУС. Президент Билл Клинтон в 2000 году подписал Римский статут, но документ так и не был ратифицирован. Администрация Дональда Трампа вводила санкции против чиновников суда из-за попытки расследования возможных преступлений американцев в Афганистане. Президент Джо Байден отменил эти санкции, расследование не проводилось.

В марте МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Ахмад Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале за это решение.

Юрисдикцию суда признают больше 100 стран. Среди них — много стран Европы, Южной Америки, Африки, а также Австралия, Канада и другие. Россия и Украина не признают МУС.

Леонид Уварчев