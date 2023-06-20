Быстрыкин потребовал объяснить затяжные экспертизы по уголовным делам в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил объяснить длительность производства экспертиз по двум уголовным делам, которые расследуются в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в эфире программы на федеральном телеканале сообщали, что длительные экспертизы проводятся по делам о качестве оказании медицинской помощи в свердловском городе. И. о. главы регионального управления СКР Анатолию Надбитову поручено доложить по доводам, озвученным в передаче.

Ранее Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за гибели женщины в Нижнем Тагиле. Ее родственники считают, что медицинские работники не оказали ей необходимой помощи, что и привело к смерти. Брат скончавшейся считает, что силовики могут пытаться помочь медикам избежать ответственности, затягивая сроки готовности экспертизы 2030–2031 год.

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