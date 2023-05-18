Бастрыкин поручил повторно доложить о расследовании дела из-за смерти журналистки в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за гибели женщины в Нижнем Тагиле. Ее родственники считают, что медицинские работники не оказали ей необходимой помощи, что и привело к смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Сейчас следователи выясняют точную причину смерти. Об всех установленных обстоятельствах произошедшего Александру Бастрыкину должен будет доложить руководитель СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Портал Е1.ru сообщает, что к Александру Бастрыкину повторно обратился брат скончавшейся журналистки из Нижнего Тагила Екатерины Евлашиной. По словам родственников, 23 марта у женщины заболел живот и ей вызвали скорую помощь. Медики сделали обезболивающий укол. Спустя несколько дней она снова обратилась в больницу с болью в животе, в приемном покое она потеряла сознание. Впоследствии она скончалась от язвы двенадцатиперстной кишки с прободением, гнойного перитонита и сепсиса.

Следователи возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ). Сейчас брат скончавшейся считает, что силовики могут пытаться помочь медикам избежать ответственности, затягивая сроки готовности экспертизы 2030–2031 год.

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