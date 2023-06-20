Лесной пожар в Алтайском крае может угрожать нескольким населенным пунктам

Крупный природный пожар действует в Лебяжинском лесничестве на территории Егорьевского района Алтайского края. Пройденная огнем площадь достигла 1,2 тыс. га. За ночь площадь пожара увеличилась в 15 раз – 80 га.

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«При ухудшении обстановки возможна угроза нескольким населенным пунктам Егорьевского района: Перешеечный, Новосоветский, Речка-Кормиха. В готовности находится пункт временного размещения граждан»,– говорится в сообщении главного управления МЧС по региону. 19 июня администрация района сообщила о том, что ближайшее село расположено в 9 км от пожара.

По данным спасателей, в превентивных целях из Лебяженской туберкулезной больницы эвакуированы 25 человек в противотуберкулезный диспансер Рубцовска, 159 человек из детского психоневрологического интерната – в Рубцовский специализированный дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Глава Егорьевского района ввел для органов управления, сил и средств муниципалитета режим чрезвычайной ситуации. Краевое главное управление МЧС направило в район пожара крупные силы. Всего на тушении, с учетом других служб, работают 256 человек и 98 единиц техники. В том числе самолет-амфибия Бе-200.

Полторы недели назад в Егорьевском районе спасатели уже тушили крупный лесной пожар. Его площадь тогда превысила 5 тыс. га.

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Валерий Лавский