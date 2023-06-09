Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 5,2 тыс. га

В Алтайском крае продолжаются работы по тушению крупного лесного пожара в Егорьевском районе. По данным минприроды края, его предварительная площадь на утро 9 июня составила более 5,2 тыс. га. Вчера вечером сообщалось о 4,2 тыс., днем ранее – 100 га. Тушение осложняет шквалистый ветер и жара.

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К работам по тушению привлечены сотрудники «Алтайлеса», «Боровлянскогой лесхоза», ГУ МЧС России по Алтайскому краю, арендаторов лесных участков, администрации Егорьевского района – всего 158 человек. Также задействован самолет -амфибия БЕ-200 ЧС, который осуществляет слив воды на наиболее опасные участки.

Всего за прошедшие сутки, по данным министерства, в крае возникло пять пожаров на землях лесного фонда Алтайского края в Кулундинском, Павловском и Знаменском лесничествах.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в крае 9 июня температура воздуха составляет +31,+36 местами +25,+30 в горах +19,+24, порывы ветра достигают 15 м/с.

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Оксана Павлова