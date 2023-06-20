Флорентийские смотры

Во Флоренции завершилась ярмарка мужской моды Pitti Uomo 104 — одно из главных событий индустрии, которое открывает летний модный марафон. В течение четырех дней в павильонах в крепости да Бассо были представлены 825 марок. Дефиле Fendi на новой мануфактуре в Тоскане, ERL Эли Рассела Линеца в историческим центре Флоренции, масштабный показ Luisaviaroma на площади Микеланджело, новые имена экомоды и тренд на теннис — рассказываем, чем в этом сезоне запомнилась ярмарка Pitti Uomo.

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Семья Fendi

Главный гость ярмарки Pitti Uomo 104 — дом Fendi. По словам президента Pitti Рафаэлло Наполеоне, переговоры шли несколько лет, обе команды за это время успели подружиться и не раз съездить друг к другу в гости из Флоренции в Рим и обратно. Основной новостной повод — открытие новой фабрики Fendi Factory в Капаннучче в Тоскане, что в 30 минутах езды от исторического центра Флоренции. Именно здесь и прошел мужской показ коллекции весна-лето 2024. Гости могли присмотреться повнимательнее и изучить, как именно создаются кожаные аксессуары марки. Пока модели вышагивали по импровизированному подиуму, мастера Fendi продолжали кропотливую работу над новыми сумками: вырезая куски кожи нужной формы лазером, собирая их вместе и придавая им форму на деревянной колодке. Креативный директор мужского направления и аксессуаров Fendi Сильвия Вентурини Фенди рассказывала, что именно в Тоскану ездила ее бабушка, основательница модного дома Адель Фенди, чтобы обучиться искусству выделки кожи.

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Деним цвета индиго, кожаные фартуки с инструментами, «офисные» стаканы с кофе и папки с документами в показе сочетались с сорочками с открытой спиной, кожаными сабо и футуристичными кроссовками. Самый трогательный момент показа — когда Сильвия Вентурини Фенди вышла на поклон вместе со своей многочисленной командой ремесленников, как семья. После шоу гостей ждали коктейли на крыше здания. Там теперь высажен сад на основе местной флоры, который приятно сливается с тосканским пейзажем (легко забыть, что находишься на фабрике) и где мастера Fendi танцевали с гостями показа до заката.

Сказка ERL

Имя создателя калифорнийского лейбла ERL Эли Рассела Линеца многим знакомо по его коллаборации с домом Dior: в прошлом году Ким Джонс пригласил его создать вместе круизную коллекцию. Другие знают его по работам с Леди Гагой и Канье Уэстом: прежде чем запустить собственную марку пять лет назад, Линец снимал музыкальные клипы для своих звездных друзей, придумывал декорации для их туров и делал съемки для рекламных кампаний Yeezy и SKIMS.

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В прошлом году дизайнер-самоучка получил приз Карла Лагерфельда премии LVMH, а его коллекции теперь продаются у более чем 80 ритейлеров по всему миру. И пускай он участвовал в создании шоу Dior, самостоятельно Линец еще ни разу не показывался на подиуме. Эту возможность ему подарили организаторы Pitti Uomo, которые попросили его сделать не только дефиле, но и центральную инсталляцию в крепости да Бассо. В ее центре — строительные леса и полуразобранная статуя Свободы. По задумке Линеца, так французская статуя, ставшая символом Америки, наконец вернулась домой в Европу — а зритель пусть сам решит, разбирают ее или собирают.

На предпросмотре коллекции под лаконичным названием Make Believe (или просто «Поверь») утром перед шоу Линец признался, что не волновался так никогда в жизни: «В душе я всегда буду режиссером, который полностью контролирует процесс, поэтому всегда сам отбираю моделей и снимаю свои лукбуки. Здесь же мне придется показывать живой перформанс, где все может выйти из-под контроля в любой момент». Его коллекция, которую он показал во дворе палаццо Корсини, сама похожа на голливудский блокбастер. Эли Расселл переносит нас во Флоренцию 2176 года после мирового потопа, где его модели — волшебные рыцари. Они придут спасать человечество в удобных скейтерских кроссовках, гидрокостюмах с доспехами, а также офицерских жакетах из люрекса, расшитых винтажными брошами и пайетками.

Поющие под дождем: легенды Luisaviaroma

За всю историю Pitti Uomo в этот раз летом впервые пошел дождь — самый сильный ливень и грозы пришлись на день, когда итальянский ритейлер Luisaviaroma планировал устроить масштабный показ на закате с панорамным видом на Флоренцию. В итоге дефиле Runway Icons задержали на два часа, а дождь чудом прекратился за несколько минут до начала. Итальянский тенор Андреа Бочелли исполнил вживую несколько баллад, пока топ-модели от Натальи Водяновой до Пэт Кливленд вышагивали по подиуму в образах 50 модных домов: Alexander McQueen, Valentino, Moncler, Jimmy Choo, Jacquemus и других.

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Гейм, сет, матч!

Тренд на теннис плавно перекочевал из женских коллекций в мужские. Так, фанат тенниса Брунелло Кучинелли впервые представил люксовую спортивную форму для своего любимого вида спорта с жилетами из кашемира, белыми спортивными шортами из технологичной ткани, элегантными поло и аксессуарами. Каждый предмет украшен специальной эмблемой с теннисной ракеткой, как у закрытых клубов. По словам Кучинелли, в такой одежде удобно не только бегать по корту, но и просто проводить время летом в саду или на террасе с бокалом вина. Спортивная марка Fila, в свою очередь, празднует 50-летие своего лого с буквой «F» яркой теннисной капсулой с ветровками, кроссовками, худи и поло с графичным узором с ракетками.

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Илья Петрук