Закат Великой Скифии

В IV веке до новой эры Скифия переживает апогей своего расцвета. К этому времени относятся наиболее крупные и богатые курганные сооружения Скифии: Солоха, Чертомлык, Толстая Могила, Александропольский курган, а также ряд других выдающихся памятников. В 339 году до новой эры царь Атей, возглавлявший крупнейшую на тот момент активную скифскую группировку, сталкивается с войском Филиппа II, отца Александра Македонского, и терпит в этой битве сокрушительное поражение — тотальный разгром, после которого Скифия уже не оправилась. При этом сам царь Атей, которому к тому времени было около 90 лет, лично участвовал в той битве и погиб на поле боя. После этого Скифия стремительно движется к своему закату: она теряет значительную часть восточных территорий, распадается на отдельные группировки и затем перестает существовать. Владения скифов фактически ограничиваются пространствами степного Крыма. Тогда же, к IV веку до новой эры, происходит расцвет культур ранних кочевников, проживающих на Южном Урале и контролирующих обширные территории Южного Приуралья, Западного Казахстана, степную часть и предгорья Южного Зауралья. Период расцвета был, однако, недолгим и ограничивается примерно 50–70 годами. Именно к этому времени, к IV веку до н. э., относится могильник «Филипповка 1», артефакты которого представлены в Пушкинском музее.