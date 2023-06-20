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ГАП «Ресурс» не хочет продавать активы Инжавинского санатория в Тамбовской области

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) не планирует продавать Инжавинский санаторий в Тамбовской области. Об этом рассказали в департаменте корпоративных коммуникаций. «В компании рассматривают различные варианты реконструкции с учетом текущего состояния. Износ корпусов, нежилых зданий и объектов инфраструктуры, построенных в 1975 году, составляет от 40 до 85%»,— сообщили в компании.

На прошлой неделе, напомним, на «Авито» появилось объявление о продаже санатория за 50 млн руб. от ОАО «Токаревская птицефабрика», одного из активов ГАП «Ресурс». Сейчас объявление с сайта удалено.

Имущество находится в Инжавинском районе Тамбовской области и ранее представляло собой базу для оказания санаторно-оздоровительных услуг. Площадь участка под санаторием — 15 га.

Санаторий был рассчитан на прием до 900 человек за смену и специализировался на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и пищеварения. В 2019 году ОАО «Токаревская птицефабрика» выкупила активы ООО «Санаторий Инжавинский» с банкротных торгов за 37,4 млн руб. Власти рассчитывали, что фабрика восстановит санаторий, однако он пока не работает.

Мария Старикова

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