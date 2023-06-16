«Токаревская птицефабрика» продает санаторий в Тамбовской области за 50 млн рублей

ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) хочет продать активы Инжавинского санатория за 50 млн руб. Это следует из объявления на «Авито». Имущество находится в Инжавинском районе Тамбовской области и ранее представляло собой базу для оказания санаторно-оздоровительных услуг, говорится в объявлении: «Объекты находятся в живописном месте на берегу реки Вороны. Окружены лесом государственного заповедника “Воронинский”». Площадь участка под санаторием — 15 га.

Санаторий был рассчитан на прием до 900 человек за смену и специализировался на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания и пищеварения. В 2019 году ОАО «Токаревская птицефабрика» выкупила активы ООО «Санаторий Инжавинский» с банкротных торгов посредством публичного предложения 37,4 млн руб. Власти рассчитывали, что фабрика восстановит санаторий, однако сейчас он не работает. В 2014 году на его территории размещались беженцы из Украины.

Мария Старикова

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